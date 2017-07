[VIDEO] Padre infiel es sorprendido por su hija y pasa esto...

Un padre de familia fue grabado por su hija mientras invitaba a salir a una jovencita. El acto de infidelidad se dio gracias a un equipo de investigadores de YouTube.



La hábil hija notó un raro comportamiento en su padre desde algunos meses y no sabía qué ocurría. Luego de 10 años de relación con su esposa, el padre empezó a llegar tarde a la casa y no justificaba donde estaba y con quién, según reocge El Popular.--Padre quiso ser infiel a esposa pero su hija le arruinó el plan--.



La hija tendió una trampa a su papá y contrató a investigadores para descubrir si era infiel a su mamá. En el clip de YouTube se ve al padre sentado en un parque de la ciudad.



Una adolescente se acercó a él para iniciarle una coqueta conversación en la que cayó de inmediato. El indecente padre no le importó la edad de la menor y empezó a llenarla de elogios. Todo era observado por la hija por una cámara que registraba todo a través de YouTube.