Antonio Naranjo deja secos a Sánchez e Iglesias por pedir la dimisión de Rajoy: "Se dedicaron a decir pavadas"

La declaración de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, el 26 de julio de 2017 en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional dejó mucho ruido y pocas nueces.

Se perseguía más la fotografía y tratar de acorralar al líder del PP que de esclarecer una trama demasiado enmadejada.

En la noche de ese mismo 26 de julio de 2017, 'El Cascabel' (13TV) dedicó un programa casi monográfico a la comparecencia como testigo de Mariano Rajoy en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Antonio Naranjo fue muy claro y contundente a la hora de describir lo que fue la declaración del jefe del Ejecutivo y lo que en realidad se iba buscando:

Me parece inquietante que no entendamos que la Justicia es una cosa muy seria, que tiene unos procedimientos y unas garantías y que en este país no podemos estar oscilando siempre entre la sensación de que hay impunidad o linchamiento. La Justicia es otra cosa y el hecho de que el tribunal no se haya resistido a participar en el show a mí me preocupa porque de esta el presidente del Gobierno puede salir indemne o no, pero me pregunto qué tipo de justicia puede recibir cualquier ciudadano, cualquier periodista, cualquier profesional, cualquier político de cualquier partido si la línea de acción, más que obedecer al Código Penal y a los procedimientos legales obedece a todo este espectáculo que todos reclamamos al parecer y que algunos van y se coronan como la rueda de prensa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias diciendo pavadas.