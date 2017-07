Alba Carrillo se diculpa con Jorge Javier Vázquez tras el desplante

En la última gala de 'Supervivientes' pudimos ver una gran tensión entre la segunda finalista, Alba Carrillo, y el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. Tanto fue así que la modelo no dudó en abandonar el plató entre lágrimas. Desde entonces, la modelo no se ha querido pronunciar sobre este 'pique' y ha seguido ajena a este conflicto en sus redes sociales, donde hemos podido ver cómo celebraba su fiesta de cumpleaños. Alba ha utilizado esta misma red social, para enviarle un mensaje a Jorge Javier: "ese día estaba muy cansada , no había dormido porque fue un shock", según recoge la web de Telecinco.--La carta de Alba Carrillo a Jorge Javier Vázquez: "Estallé con quien no lo merecía"--