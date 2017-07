Así escapó Alba Carrillo de 'Supervivientes' tras pelearse con Jorge Javier

"Ya me han dicho que te has cambiado el nombre, ¿no? Ahora eres Lucifer Pariente".

Así de duro arrancó Jorge Javier Vázquez (47) la última gala de Supervivientes en su saludo a la madre de Alba Carrillo (30), lo que produjo las risas en plató.

“Y si ella es Lucifer, tú serías Luciferina", concluyó dirigiéndose entre carajadas a la modelo, quien no pareció aceptar de buen grado el chascarrillo.

De hecho, pasados unos minutos, el presentador preguntó a la ex de Feliciano López si le pasaba algo, contestando con cierta desgana que se estaba amoldando de nuevo a España tras su paso por el concurso.

Sin embargo, se palpaba en el ambiente que estaba enfadada. Algo que se descubrió después de que Jorge Javier volviera a hacer una broma sobre su madre.

“Lucía o Lucifer para los amigos”, recomendó a Oriana llamar a Pariente.

“Jorge, ¡ya! Vamos a hacer bromitas con otros”, explotó la joven.

“No voy a coger tu opinión. Eres injusta. Si hay alguien que os ha apoyado, es este que está presentando. Fíjate si te conozco que te he preguntado si te pasaba algo porque te he visto con cara de acelga”, le espetó Vázquez.

“Tenéis que ser generosas con la gente que os apoya. Yo tengo buen rollo con tu madre. No se que te habrá contado, pero no tengo problemas. Pero si quieres, no tengo problemas en tratarla con frialdad y distanciamiento. A mi no me vas a amargar la última gala de Supervivientes”.

Tras esto, la modelo aguantó el tipo en plató con cara de pocos amigos. Sin embargo, tras una pausa publicitaria, la maniquí decidió no volver.

“Se habrán dado cuenta que Alba no está, Alba se fue… No sabemos si aparecerá o no, pero este es su sitio”, dijo con guasa el catalán.

Y como ya ha sucedido en otras ocasiones, como cuando abandonó el plató de El Debate de Gran Hermano VIP tras una bronca con Ylenia o de Sálvame después de que Paz Padilla le preguntara por Feliciano, Carrillo no volvió al plató.