El burdo Verstrynge se pasa de la raya insultando brutalmente a Rafa Hernando

Jorge Verstrynge, esa especie de chamán podemita a la que no hacen ni caso pero que sigue teniendo un espacio semanal en el programa de Ferreras, se pasó de la raya este 28 de julio de 2017 precisamente en 'Al Rojo Vivo' de laSexta.

Justo delante de él había participado en el programa el portavoz del PP en el Congreso, el siempre controvertido Rafa Hernando, de modo que a Verstrynge le pareció bien meterle un insulto brutal por las buenas. La presentadora Cristina Pardo se quedó tan alucinada que apenas pudo pedirle que no hiciera eso:

Lo que más me duele de la comparecencia de Rajoy fue... Y esta mañana he estado viendo a este señor que has tenido, el señor Hernando, que cuando estaba en Nuevas Generaciones era considerado un 'border line'... ¡Es que nos toman por gilipollas! Yo no falto, es cómo se le consideraba, que conozco el entorno en el que estaba. Un chico simpático pero el nivel de cinismo de las contestaciones que te ha dado...