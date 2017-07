Claudia deja claro con este tórrido beso que Espi es su preferido

Los pretendientes de Claudia se han puesto en pie para despedirse de su tronista antes de las vacaciones de verano y han intentado demostrarle que le van a echar mucho de menos. Claudia estaba muy receptiva, pero hasta que Espi no se ha puesto en pie, no se le ha dibujado en la cara una sonrisa que no habíamos visto antes, según recoge la web de Telecinco.-- ¡BESAZO! Claudia deja claro que Espi es su preferido--.

Emma García ha tenido la sensación de que Claudia se había quedado con ganas de besar a su pretendiente y ha vuelto a poner la música en plató. La tronista estaba deseando besar a Espi y se ha dejado llevar por lo que siente su corazón y... ¡BESAZO!