Paz Padilla se va de la lengua y deja 'quemado' a Bertín Osborne

El programa de entrevistas de Bertín Osborne hizo una excepción en vacaciones para emitir la entrega dedicada a Feliciano López en plena vorágine de la final de Supervivientes que su exmujer Alba Carrillo tenía posibilidades de ganar.

Pero aparte de eso Mi casa es la tuya sigue preparando su próxima temporada de cara al nuevo curso.

Eso sí, Telecinco se está encargando de calentar el regreso desvelando alguno de los rostros que charlarán y cocinarán con el presentador-cantante en las nuevas entregas.

Entre ellos, el de Paz Padilla, que ya ha tenido sus más y sus menos con Bertín Osborne en el programa.

Ahora, la presentadora de Sálvame ha concedido una entrevista a Mireya Marrón y su blog Que no salga de aquí en la que desvela algunos detalles de su "desastrosa" entrevista con Osborne:

"Creo que ha sido el programa más desastroso que ha hecho Bertín. Se me ha ido la luz; no he podido cocinar porque quería utilizar el horno; hemos ido a la casa de la vecina y no tenía linterna..."...