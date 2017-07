Las 'mentiras' de Bigote sobre su relación con Terelu y Carmen

Edmundo Arrocet nos ha demostrado en 'Supervivientes' que él es un hombre muy calmado que huye de disputas. María Patiño ha querido saber si el humorista siempre ha sido así, si nunca pierdes los nervios: "Yo siempre escapo de las peleas, no soporto las voces, ese fue el motivo que me hizo dejar mi casa cuando era un niño", contestaba Bigote, según recoge la web de Telecinco.--Bigote Arrocet se abre en 'Sábado Deluxe': "Odio las peleas, yo me fui de mi casa por ese motivo"--.

A estas alturas de la película, muchos se preguntan, ¿qué razones obligan a Arrocet a mentir? Se supone que María Teresa Campos le ha pedido que de una imagen de unidad y armonía familiar para no seguir agitando el bastón de la discordia. Y él, sumiso, calla y acepta. Afirma que no le gustan las broncas y gritos, y es cierto, tal y como se ha demostrado durante su participación en Supervivientes. Sin embargo, otra cosa es fabular la realidad. Además, que no es fácil llevarse bien con Carmen y Terelu, con un carácter fuerte y acostumbradas a terciar. Esta característica es algo que han resaltado algunas de sus ex parejas, según recoge ESDiario.

Ahora bien, una de las últimas decisiones que ha tomado 'Bigote' no habría gustado demasiado a María Teresa; al decidir unilateralmente participar en Supervivientes a pesar de la negativa de su pareja. Además, las cosas se complicaron cuando la presentadora sufrió un ictus durante la estancia de Bigote en Honduras. Una enfermedad que no quiso decirle hasta su vuelta para no influir en su participación en el concurso.

Estos meses, pues, han sido complicados por la pareja; que han recibido un montón de comentarios y han visto cómo algunos colaboradores de programas del corazón dudaban de su relación aparentemente feliz. Ante todas las críticas, Edmundo decidió ir a Sábado Deluxe ayer para contestar todas las dudas, según recoge El Nacional.

Queríamos evitar muchos comentarios. Yo no veo los programas porque hay muchas peleas y gritos, y yo me marché de mi casa precisamente por peleas y gritos. No estoy para pasarlo mal.

Una crítica hacia los programas del corazón, donde estaba él ayer, que soltó justo después de asegurar que es más feliz que nunca.