[VÍDEO] Una araña camina por el brazo de esta periodista en directo y su reacción sorprende

La periodista de Fox News, Shannon Murray jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en el viral de YouTube por protagonizar un espeluznante episodio en plena transmisión en vivo

La joven se encontraba haciendo su despacho en el aeropuerto de Dallas (Estados Unidos) cuando inesperadamente una araña empezó a caminar sobre su brazo. Sin embargo, la forma en que actuó ha causado revuelo en las redes sociales, según recoge El Popular.--YouTube: Araña camina por brazo de periodista en transmisión en vivo y su reacción sorprende--.



Y es que luego de difundirse el video en YouTube, varios cibernautas comentaron preocupados por la presencia del insecto -que según su tipo, su picadura puede ser mortal si no se atiende a tiempo.



Aunque claramente lo que más llama la atención es que Murray no hizo ningún gesto por tener al arácnido caminando por su brazo izquierdo, al parecer no sintió ni un cosquilleo a pesar que el insecto no era tan pequeño. Los únicos que se dieron cuenta fueron los televidentes y los usuarios de las redes sociales.



Hasta el momento, el video publicado en YouTube en solo unos días cuenta con más de 8 mil visualizaciones y diversos comentarios que tildan a la periodista de profesional por seguir con su labor pese al curioso incidente que estaba viviendo y del que muchos hubieron reaccionado de manera nerviosa.