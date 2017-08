Bronca barriobajera entre Kiko Hernández y Álex Casademunt

Álex Casademunt ha asegurado en ‘Sálvame' que es cierto que ha roto con su novia, sin embargo, ha defendido que la ruptura ha sido de mutuo acuerdo. Además, el cantante ha arremetido contra Kiko Hernández: "Asegúrate de la veracidad de tus fuentes, no cebes noticias que no son verdad". El enfado del colaborador ha sido enorme: "No pensaba contar ciertas cosas, pero lo voy a hacer".

Kiko ha contado que el motivo por el que la pareja se separa es el estilo de vida del cantante: "La novia y su familia ya no podían aguantar más las costumbres de Álex". Además, nos ha contado que la madre de Álex no estaba de acuerdo con la relación de su hijo y en cierta ocasión le mandó un mensaje a la chica: "Estarás contenta, ya has cazado a mi hijo, has arruinado su carrera musical", según recoge la web de Telecinco.--El tremendo enfado de Kiko Hernández con Álex Casademunt: "¡Es un indeseable, ahora voy a contar lo que me iba a callar!"--.