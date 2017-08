Un diputado del PP desenmascara la siniestra simpatía de Podemos hacia la 'turismofobia': "Te invito a condenar los actos de violencia de la CUP"

El diputado del Partido Popular José Ramón García Hernández desenmascaró este 5 de agosto de 2017 en 'La Sexta Noche' a José García Molina, de Podemos, y por extensión, a toda la formación morada--Esta tiparraca de la CUP aplaude la violencia contra los turistas pero ella tiene un hotelazo--.

En el análisis que hacen los de Podemos de uno de los temas de actualidad de la semana, los ataques de la CUP a objetivos turísticos en Cataluña y Baleares falta una cosa: la condena rotunda a la violencia.

Y eso no se le escuchó en el plató de laSexta al miembro de Podemos en Castilla La Mancha, algo que el del PP le recordó en repetidas ocasiones.

Cuatro independentistas encapuchados asaltan un bus turístico de Barcelona

'La Sexta Noche' trató el problema de la 'turismofobia' en una semana que no hemos parado de tener noticia de ataques violentos de la CUP, a través de la organización juvenil Arran, a buses turísticos, bicicletas y yates.

José García Molina: Más allá de estos insultos, estas descalificaciones, a las que nos tiene acostumbrados el PP, hay que hacer un análisis y preguntarnos por qué algunos barrios se están convirtiendo en parques temáticos.

José Ramón García Hernández: ¿Lo estás justificando?

García Molina: Son lugares que se han convertido en el negocio del ocio de otros

García Hernández: ¿Lo estás justificando?

García Molina: Más allá del insulto fácil hay un debate de fondo. ¿Se está robando el derecho a la ciudad de los vecinos? La gente se ve invadida y aseadiada. Hay modelos de ciudad donde algunos hacen negocios con el ocio en detrimento de la vida cotidiana.

García Hernández: Yo ya sabía que el populismo venía con este mensaje...

García Molina: Los que estás insultando son ustedes

García Hernández: Ese discurso lo impregna todo. Impregna esto, Venezuela...aquí medias tintas no valen, ¿lo condenas o no?

[...]

11% del PIB viviendo de esta industria (el turismo).

García Molina: Son ciudades que se vuelven insufribles. No estamos diciendo que no al turismo, sino que un turismo de mayor calidad y no tanto de cantidad.

García Hernández:Ya has tenido dos intervenciones en las que no condenaste estos actos. Yo te invito que lo condenes.