La hija de María Teresa Campos se 'podemiza': "Podemos no es el coco"

Terelu Campos va a incendiar las redes con la entrevista que ha concedido a la contraportada de El Mundo este 7 de agosto de 2017.

En la sección ‘En camisa de once varas', Terelu muestra sus simpatías por los movimientos de izquierda y hasta hace un guiño al partido de Pablo Iglesias.

La hija de María Teresa Campos asegura, cuando le dicen que se imagine una llegada de Podemos al poder y que igual el ¡Hola! se convierte en una revista contracultura que:

Yo no soy de Podemos pero les tengo respeto. Sé que no son el coco que se dice. Igual nos llevábamos una sorpresa si ganan y son los de Podemos los que quieren salir en el ¡Hola!. Ya pasó en 1982 con los socialistas.

Asevera que una escala donde el 1 es ultraderecha y el diez sería la ultraizquierda, ella tiende más hacia ese diez:

Y añade:

La gente de derechas piensa que soy de izquierdas y la de izquierdas, que soy de derechas. Eso me divierte, algo bueno he hecho. Eso sí: yo he cambiado de voto muchas veces, pero siempre he ido a votar. Aunque fuera para votar en blanco, que lo he hecho.