Esta noche ha llegado a Telecinco la tercera entrega de Mad in Spain, el programa de debate conducido por Jordi González y Núria Marín. Los nuevos colaboradores de la noche han sido la presentadora y colaboradora de televisión Terelu Campos; la política y periodista Pilar Rahola; y la economista y actriz española Marta Flich. Además, Alonso Caparrós y Carlos Lozano han repetido tras incorporarse al debate la semana pasada y han completado el elenco conformado por Lucía Etxebarría, Francisco y Teresa Bueyes.

"¿Sobran turistas en España?". "Paparazzis y famosos: ¿Quién se aprovecha de quién?" y "Culto al cuerpo, ¿Una adicción peligrosa?, son los temas que se han hablado esta noche en el plató de Telecinco, sobre los que los espectadores han tenido la oportunidad de votar a través de internet durante toda la semana, según recoge La Vanguardia.--‘Mad in Spain': Jordi González confiesa haberse pinchado insulina para perder peso--.

Y es que con apenas tres programas emitidos, Mad in Spain ya ha dado mucho de qué hablar. La semana pasada saltaron chispas en el plató del programa cuando Núria Marín se enzarzó en una pelea con una chica del público que estaba participando en el debate. Según la presentadora, la joven le había apartado la mano de forma agresiva, a lo que Jordi González no dudó ni un segundo en echarla del plató de mala manera. El presentador ha querido rememorar el momento al inicio esta edición e incluso ha llamando desgraciada a la protagonista de la trifulca.

Pero este no ha sido el único motivo por el que se habla de Mad in Spain. No deja de ser interesante el éxito que tiene en las redes, dónde las últimas ediciones han sido Trending Topic de la noche en España.



El culto al cuerpo

El programa ha acabado con el debate sobre si el culto al cuerpo es peligroso o no. Jordi González ha sorprendido a todos cuando ha explicado que una vez fue a comprar a la farmacia productos para saciar el hambre y su farmacéutica le recomendó que se pinchara insulina para perder peso. El presentador así lo hizo.

Es evidente que nuestro cuerpo nos importa, las cifras hablan por sí solas: un 80% de los españoles no se encuentra cómodo con él. Cuando Lucía Etxebarria hablaba de la diferencia de estos y de su talla cuarenta, el catalán tampoco ha podido dejar de ser protagonista. Siendo bastante desagradable, le decía a la tertuliana: "Lucía, tú no estás gorda. Eres gorda". Por suerte esta vez nadie se ha enfadado ni se ha ido de Mediaset.