David Bustamante: "Mientras los de Telecinco os llenáis los bolsillos, hay gente que llora"

No se ha cortado un pelo. Y tampoco va con tapujos o melindres David Bustamante.

El cantante, que está harto de tanto acoso mediatico y de tanta manipulación, carga con furia contra la cadena Mediaset, su poderoso capo italiano Paolo Vasile y todo lo que cuelga, sobre todo Telecinco.

Tras el encontronazo que sufrió el artista con Jordi Martín, un paparazzi de esta cadena de televisión, que aseguraba que Bustamante tenía «una nueva ilusión», en referencia a una bailarina que supuestamente el cantante conoció en un crucero.

El artista, cansado de la persecución, terminó cediendo a la presión y se encaró con el paparazzi.

Horas después, Bustamante llamaba a María Patiño, la presentadora temporal de 'Sálvame', para explicar que se sintió «humillado y vapuleado» por parte de Jordi Martín.

Como la orden de Vasile es que deben hacer todo lo que sea para subir audiencia y todo vale, Patiño no tardó en tratar de rentabilizar el asunto, revelando los detalles de su conversación con el cantante.

A través de su perfil de Instagram, el de San Vicente de la Barquera ha aprovechado la campaña del grupo de Fuencarral «Se buscan valientes», contra el acoso escolar, para pedir que prediquen con el ejemplo.

En esta ocasión, el cantante ha elegido una imagen en la que aparece un frame de la campaña que se está convirtiendo en un fenómeno, para criticar a Mediaset admitiendo:

La crítica no ha acabado ahí y el cantante ha continuado diciendo:

Este ha sido el contundente texto que Bustamante ha acompañado del hashtag #Mediaset, para que no hubiese dudas de quien era el destinatario de este mensaje.

No es la primera vez que el cantante expresa su indignación con el trato que se le está dando a raíz de su divorcio con Paula Echevarría, el pasado mes de abril arremetía contra los medios de comunicación:

«Basta ya, no soy ningún delincuente. Estáis dibujando un personaje que alucino y que yo no conozco. Me estáis tirando por el suelo la imagen. Creo que no me lo merezco, me conocéis desde hace 15 años».