[VÍDEO] Cris y María, a punto de dejar “Mujeres y Hombres”

María y Cristina sabían que intentar conquistar a Iván en ‘Mujeres y hombres' no iba a ser sencillo, pero no se imaginaban cómo se iban a sentir al ver que el tronista que les gusta se iba a besar con las dos en la misma tarde. Iván ha intentado evitar que ambas abandonaran su conquista, pero no le ha resultado nada sencillo porque los tres se gustan mucho y lo están pasando mal.



Las hermanas sabían que había en juego una cita romántica con el tronista y no han dudado en poner toda la carne en el asador. Incluso, antes de que empezara la competición, María le ha dicho a Cris que debería espabilarse un poco porque estaba muy sosa en plató. Ya con Iván, Cris ha sacado su carácter y le ha pedido al tronista la cita romántica para demostrarle que no era tan cortada como fue en su primera cita, segín recoge la web de Telecinco.-- Cris y su hermana María, a punto de abandonar: Iván se ha besado con las dos --.

María estaba convencida de que la cita iba a ser para ella porque era la favorita y tenían que vivir un momento especial, pero se ha equivocado y se ha llevado un buen disgusto al saber que Iván se iba de cita romántica con su hermana pequeña.