El bestial estallido de Marhuenda con Escolar y Maestre por hacer el antisistema en el plató

La 'turismofobia' sigue ocupando páginas en los diarios y horas en las tertulias políticas de radio y televisión.

En 'laSexta Noche' del 12 de agosto de 2017 se debatió largo y tendido sobre este asunto y al final acabó con una bronca de Francisco Marhuenda, director de La Razón, con Hilario Pino, presentador estival de la tertulia sabatina de laSexta, por permitir a Antonio Maestre e Ignacio Escolar defender las acciones antisistema contra los turistas.

El director de eldiario.es, Escolar, trataba de justificar las acciones de los grupos que han atacado en estas semanas de verano diferentes intereses turísticos:

Como no ha habido respuesta a los problemas reales, la gente sale con castañuela. Podemos esperar a que los problemas se discutan y se resuelvan en las instituciones, pero la gente en democracia tiene el derecho a protestar cuando ve que estos no se resuelven. Sí, ha habido pintadas, ¡¡¡ohhh, kale borroka!!! Por favor, pongamos las cosas en su justa medida.

Antonio Maestre, por su parte, justificaba también la existencia de estas protestas asegurando que:

Marhuenda, que intentó meter baza en varias ocasiones, acabó estallando:

Oye, si esto es un debate en el que sólo van a hablar ellos, me dedico a otra cosa. Aquí unos se pueden alargar y hablar lo que les dé la gana y otros no. Si lo que hacemos es antisistema, a mí me puede divertir. Tenemos rato para hacer el antisistema y es muy chulo el tema. Pero al final la realidad es que si quieres que este programa exista y que esta economía funcione no es gracias a las teorías de ellos, sino a las que permiten que la economía avance. El planteamiento pijo ese de turismo de calidad, eso, ¿cómo se hace?