La confesión más 'bizarra' de Lucía Etxebarría que está matando a pesadillas a los tuiteros

Este 13 de agosto de 2017 debatían en el programa veraniego de Telecinco conducido por Jordi González, Mad in Spain, sobre las fiestas populares y sus excesos y demás parafernalia, y la escritora Lucía Etxebarría se desmarcó con unas impactantes declaraciones...

Lo que pasa es que ya se sabe cómo funcionan las redes sociales, y lo que pudieran ser unas palabras fuertes para pronunciar en un programa de televisión y viniendo de una escritora, se dieron la vuelta y se convirtieron en una mofa fabulosa. Lucía Extebarría se explicaba así:

Me robaron todo en unos sanfermines cuando estaba completamente borracha practicando el sexo en la calle. Me lo merecí, vamos.

El escenario estaba servido para los tuiteros que no descansan ni en agosto:

No me cuesta nada imaginar a Lucía Etxebarría borracha.

Imaginarla follando casi me cuesta un ictus.