Las siete mujeres que se han ido y se echan de menos en los programas de corazón

Se han ido, pero en algunos casos no se deja de hablar de ellas. Algunas han tenido casi más protagonismo de muertas que de vivas. Y todas ellas pertenecen a una estirpe que ya no existe: la de las grandes presencias televisivas, la musa que se tomaba en serio o la que se reía de sí misma pero era capaz de llenar un plató entero.

A todas ellas las echamos de menos cada vez que ponemos un programa de corazón. Ya no las hacen como antes, según recoge la web de Telecinco.--Siete mujeres que se han ido y echamos de menos en los programas de corazón--.

1. 'La Veneno'

En noviembre se cumplirá un año sin ella. 'La Veneno' no se prodigaba ya demasiado en televisión, pero sus apariciones siempre daban para alimentar meses, cuando no años, de memes y frases grandiosas (algunas no reproducibles en una página seria como esta).

2. Carmina Ordóñez

Se fue en 2004. Su muerte abrió los informativos. Justo el día anterior la habíamos visto en el saloncito de A tu lado, ese precursor de 'Sálvame' que ya tenía hasta polígrafo y todo. Carmina era una de esas socialites de vieja escuela, desacomplejada y con una seguridad en sí misma (solo ante la cámara, al parecer) a prueba de críticas (por favor, imaginemos cómo sería hoy Carmina con cuenta en Instagram).

3. Marujita Díaz

Y si la presencia de Carmina Ordóñez siempre tuvo algo de glamour trágico, Marujita Díaz era absolutamente todo lo contrario: alguien que encendía un plató cada vez que aparecía ya fuese riendo como el Pájaro Loco, arrancándose con un tango (qué bien cantaba los tangos, algún día se le reconocerá) o ejecutando la mejor imitación que hemos visto de Sara Montiel en la televisión. Eso sí, ambas tenían algo en común: un flirteo con la España más reaccionaria que nunca se quitaron de encima.

4. Sara Montiel

Marujita era la bufona, hemos dicho, pero Sara Montiel era la diva absoluta. De ella ya se ha escrito tanto que todo lo que se diga cuatro años después de su muerte va a sonar superfluo, pero se podría resumir en que representaba exactamente y sin error alguno lo que el mundo esperaba de una gran musa de la pantalla: el exceso, el amor por los focos, la autoindulgencia con sus propios errores y la puesta en escena de un artificio que funcionaba a a perfección, del primer al último engranaje.



5. Mayka Vergara

Hay dos tipos de grandes periodistas del corazón en el imaginario colectivo y se podría decir que se dividen en las mismas categorías que Sara y Marutija: la gran musa y la gran bufona. Mayka Vergara pudo no ser exactamente la gran musa en vida, pero su muerte repentina la elevó automática a esa categoría.



6. Carmen Hornillos

El otro tipo de periodista del corazón es la que se sabe de serie Z, pero explota esa condición para saltar desde el banquillo al centro del campo y convertirse en un espectáculo. Carmen Hornillos poseía una ventaja televisiva que a veces puede superar a tener tres carreras, un currículum de décadas o cinco exclusivas en tu haber profesional: era fácilmente imitable.

7.Encarna Sánchez

Se fue en 1996 y nunca formó parte del mundo del corazón televisivo en vida (aunque sus tertulias de 'La mesa camilla' con Marujita Díaz o Carmen Jara son para guardar en el archivo sonoro del siglo XX). Sin embargo, su presencia en los programas de sociedad en los años posteriores ha sido tan constante que se ha convertido en una especie de Laura Palmer para la crónica rosa de España: una muerta sobre la que aún orbitan un millón de vivos y otro millón de secretos.