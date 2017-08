Tres meses después de recuperarse de un ictus, María Teresa Campos ha recordado cómo vivió todo lo sucedido antes, durante, y después de la semana que estuvo hospitalizada en el Fundación Jiménez Díaz de Madrid. La presentadora de Telecinco, que asegura que actualmente se encuentra fenomenal, ha reconocido que pasó "mucho miedo": "He vuelto a nacer", declara.

María Teresa ha desvelado además en palabras a Chelo García Cortés para la revista Semana las "pequeñas señales" que le dio su cuerpo antes del gran susto, según recoge Ecoteuve.-- El ictus de Mª Teresa Campos 'avisó' en '¡QTTF!': "Fue una señal y yo seguí con el programa"--.

Creo que se ha ido forjando poquito a poco. Cuando dijeron 'se ha desmayado', no era eso: bajé el escenario del plató en ¡Qué tiempo tan feliz!, noté que se me fue un poco la cabeza y me asusté mucho. Sentí tirantes los ojos, como si se me pararan... Pero como solo duró un momento pensé:'¡qué alarmistas son!'. Me senté un rato y dije: 'No es nada, ya ha pasado', y seguí con el programa. Ahí empecé a recibir pequeñas señales, sin ver lo que iba a pasar,