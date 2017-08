Pedrerol se vuelve a mosquear ante la queja de un espectador

El presentador de Jugones, Josep Pedrerol, ha vuelto a contestar al reproche de uno de los espectadores que le escribía a través de Twitter.

El espectador molesto se quejaba de la actitud de Pedrerol por no alabar el juego del Real Madrid: "Todavía no te he escuchado decir que lo de ayer fue un baño. ¿No te lo pareció?", decía la publicación, según recoge Ecoteuve.

Pero el presentador no se ha callado y ha respondido al mensaje: "¿Estás de coña? Estás de broma, ¿no? Tengo aquí el editorial y decía 'exhibición', 'baño', 'repaso'. Venga, lo he dicho a las tres menos uno. Hay que llegar puntual", contestó.