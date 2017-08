Este musulmán pide que no se hable de "terrorista islamista" y se lleva zascas por los cuatro costados

Matan en nombre de Alá, no del Pato Donald, pero algunos prefieren no enterarse. Este 20 de agosto de 2017 en 'Mad in Spain' (Telecinco), Houssein Ouariachi, 'experto' en terrorismo internacional, llamó "talibán" a Alfredo Urdaci por hablar de "terrorista islamista".

Pese a que los terroristas matan en nombre de Alá, el 'experto' Ouariachi ha arrojado una manta de victimismo acusando de periodistas tratan con poco respeto la religión musulmana:

"Yo no veo que se hable de terrorismo cristiano o de cristianismo budista. Se está relacionando el terrorismo con la religión que los terroristas profesan, y eso es injusto".

Ouariachi ha desbarrado cuando le ha colgado del sambenito a Urdaci de "islamofobia". Urdaci le recordó que la enfermedad la tiene el islam y "son ustedes los que tienen que resolverlo". Y Eric Frattini tuvo que recordarle la obviedad de que "matan en nombre de Alá".

Quienes conocen a Alfredo Urdaci saben que no solo es un talibán ni un islamófobo, sino una persona tolerante y abierta que critica el fundamentalismo islámico desde una postura libre, lejos de fanatismos. Y lo de la islamofobia no es más que una coartada abyecta.