Rahola asoma la patita defendiendo al miserable consejero que diferenció entre víctimas "catalanas y españolas"

"Hay trece muertos, de los cuales hemos identificado ya a siete personas: una mujer italiana, una mujer portuguesa, una mujer con doble nacionalidad española y argentina, dos personas catalanas y dos personas de nacionalidad española".

Así se pronunció el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, el pasado viernes durante una entrevista concedida a la cadena TV3 con motivo del atropello masivo que sembró el terror en las Ramblas.

Ole Jordi Gonzalez, dice que Forn debe pedir perdón por politizar a las víctimas ante la indignación de Rahola. — veudecatalans (@vozdecatalanes) 20 de agosto de 2017

Tras escuchar las polémicas palabras de Forn en las que hacía distinción entre víctimas españolas y catalanas, la periodista Pilar Rahola ha explicado que, pese a que coincide en que no ha sido un comentario acertado, "no es razonable sacarle punta a unas palabras que no iban con mala intención".

Al final Rahola ha acabado por asomar la patita de conejo separatista:

¿Lo hizo fino? No, pero sacarle esa punto. Por Dios.

Tanto Jordi González, moderador del debate, como Alfredo Urdaci, han opinado que el Consejero debía pedir perdón por sus declaraciones. "¡Que pida perdón ‘El País' por sus viñetas!", expresaba Rahola. "El País' no es una administración pública", respondía Cristina Fallarás.

Dice la demagoga Rahola, que el atentado era previsible. Pero los bolardos, que pudieron evitar muchas muertes no se pusieron. Maldita sea. — ManuelCarlos (@Batter_Carlos) 19 de agosto de 2017

VER EL VÍDEO AQUÍ