María José Campanario esperanzada con ponerse buena pronto

Este miércoles 23 de agosto de 2017, se ha emitido en Antena 3 una entrevista que María José Campanario concedió hace días a la periodista Carmen Pardo hace unas semanas. "Ella me llamó a mí porque se lo permitieron en la clínica, la noté la voz mucho mejor, más espabilada que en otras ocasiones que había hablado con ella, más animada y explicándome el tratamiento que estaba siguiendo", explicaba en Espejo Público la reportera. "Sé que te preocupas por mí, por eso te llamo. Estoy mucho mejor, estoy bien", repetía la mujer de Jesulín. "Estoy aprendiendo a controlar el dolor. Poco a poco me están rebajando la medicación. Pero todavía me queda un poco aquí, aunque tengo ganas de volver a mi vida de siempre", explicaba la odontóloga. "Estoy encantada con el personal que me atiende y con todo el mundo en general", decía agradecida. "A partir de ahora solo me voy a preocupar de las personas que me quieren y a las que yo quiero", adelantaba. Sobre el problema con el sueño, porque apenas dormía tres horas, Campanario señala que está "contentísima": "Hoy he dormido hasta las 11 de las mañana", decía entusiasmada con la noticia.

Es pronto sin embargo para hablar de alta, o sea de la curación: "Todavía me queda un poco aquí aunque tengo ganas de volver a mi vida de siempre", manifestaba la mujer del torero de Ubrique. Sobre por qué se puso de rubia, ha confirmado que se ha vuelto a cambiar el color del pelo, según recoge Informalia.--Habla María José Campanario: "Me queda un poco aquí pero tengo ganas de volver a mi vida de siempre"--.

Esperemos que mejore pero para María José Campanario, este no está siendo su año. Hasta en cinco ocasiones la odontóloga ha tenido que ser ingresada por su estado de salud. Este mismo verano, la fibromialgia que padece desde años, le ha provocado unos fuertes dolores que le han obligado a ingresar en un centro psquiátrico para controlar su medicación. Una complicada situación que ha mellado en el estado físico y psicólogico de la mujer de Jesulín y en el de su familia.