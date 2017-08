Le llueven las críticas a 'La mañana de La 1' de Silvia Jato por su entrevista a una joven musulmana

La mañana de La 1 ha recibido numerosas críticas en redes sociales después de entrevistar este jueves a Miriam Hatibi, una joven musulmana que nació y creció en Barcelona. En concreto, las redes han protestado por el tono de las preguntas de los tertulianos en el plató. Incluso, la misma protagonista ha reflejado su indignación en su cuenta de Twitter.

"¿Existe la integración social de la comunidad musulmana". Esta es la pregunta que planteaba La mañana de La 1 presentada este agosto por Silvia Jato. Para ello, conectaron en directo con Barcelona para charlar con Miriam Hatibi, una joven musulmana, según recoge Ecoteuve.--Aluvión de críticas a 'La mañana de La 1' de Silvia Jato por su entrevista a una joven musulmana--.

La tensión empezó con la pregunta incómoda de la presentadora: "¿Tú te sientes integrada en este país? Te hablo de integración social. Es importante saberlo". "Yo he nacido y crecido aquí, en Barcelona", contestó la joven quien le devolvió la cuestión a Jato: "¿tú te sientes integrada?". Desde Madrid, contestó: "Pues yo sí, fíjate, cuando me vine a Madrid dije, ¿estoy integrada o no?"

Este hecho provocó que Hatibi se sintiera presionada: "Claro, pero yo nací en Barcelona y he crecido aquí, tú eras gallega y te fuiste a Madrid. Yo no he pasado ningún proceso de transición que tenga que plantearme mi integración".



"Nadie te está atacando"

Sin embargo, el momento más tenso de la entrevista sucedió cuando un colaborador restó personas a la manifestación de la comunidad musulmana en contra del terrorismo en Cataluña: "Habéis dicho que os manifestasteis 150 entidades, pero realmente fueron solo 400 personas". "Eso es falso, la Guardia Urbana lo cuantificaron en 2.500 y nosotros en más de 4.000" "El tema de las cuentas en las manifestaciones da igual que seas musulmán que cristiano", dijo después el tertuliano.