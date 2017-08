Cristina Pedroche declara su amor a David Muñoz desnudándose

Éste está siendo el verano del destape en Instagram. Muchas son las famosas que ya han enseñado piel en esta red social, desde la actriz Úrsula Corberó hasta la modelo Laura Escanes, pasando por la cantante Edurne o la gimnasta Almudena Cid. La última en sumarse ha sido la presentadora Cristina Pedroche, que ha aprovechado su viaje a Japón para posar sin ropa.

"In love... in and with Tokyo", (Enamorada... en y de Tokio) ha escrito junto a la fotografía que ha colgado este martes, en la que sólo lleva una especie de culotte. En la imagen ha etiquetado a su marido, el chef David Muñoz, según recoge HP.--Cristina Pedroche se desnuda para declarar su amor--.

En una hora la imagen ya acumula 26.700 me gusta y más de cien comentarios. No es la primera vez que publica una imagen similar; el verano pasado ya compartió una sugerente imagen en una bañera durante un viaje a Singapur.