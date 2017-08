Todo lo que no sabías sobre Naranjito I de España

Corria el año 81, cuando se nos dejó ver, la que iba a ser la mascota del primer mundial de fútbol, que se iba a celebrar al año siguiente en nuestro país; España.

La gran idea, fue tomar uno de los productos típicamente españoles, y concretamente de la zona del levante, de Valencia, y convertirlo en una simpática mascota vestida con la ropa de la selección española de la época y un balón de fútbol, bajo el brazo izquierdo: Les hablo de una amable naranja, en este caso del sexo masculino y que respondía al nombre de NARANJITO. Tenemos que darnos cuenta que en ese momento, el país estaba sumido aún en plena transición a la democracia y era su primer gran reto internacional. No podíamos defraudar al mundo y aún quedaban 10 años para ver a Cobi en los juegos Olímpicos o a Curro en la Expo de Sevilla. Era nuestra primera mascota que tendría dimensiones mundiales, y nunca mejor dicho.

Naranjito, fue creada por los publicitarios María Dolores Salto y José María Martín Pacheco, en Sevilla.

Aunque su presentación como mascota generó más comentarios negativos que elogios, con el paso del tiempo fue aceptado cada vez por mayor número de personas. Apareció en gran cantidad de recuerdos y artículos de merchandising y protagonizó una serie de dibujos animados en Televisión Española, "Fútbol en acción". Recuerdo claramente en la época los comics satíricos con un naranjito subido de tono, o un naranjito pasado por un exprimidor, y es que la mala leche hispana no conoce límites...

En la actualidad su imagen se ha recuperado como motivo iconográfico por parte de la generación que vivió el mundial, para utilizarla en nuevos productos; que son objeto del deseo de coleccionistas y amantes de lo retro.

Pero volvamos a la serie de televisión que se hizo con motivo de la celebración del mundial y que llevaba por titulo: Fútbol en acción, con capítulos de 20 minutos y producida por Televisión Española. La serie se desarrolló en 26 capítulos, con la duración antes mencionada, y con temática futbolera, y donde se vivían las aventuras de la mascota y sus amigos; con su novia Clementina ( ¡que bien traído oiga1), a la cabeza y sus inseparables Citronio o el robot Imarchi.

Los malos eran Zruspa y sus esbirros los Cocos...De todos es sabido como en el mundo frutal, la naranja y el coco, son enemigos acérrimos.

Pues eso, queridos amigos que hoy he querido recuperar la imagen icónica de mis 11 años, que fue NARANJITO. De paso me voy a hacer un zumo ahora mismo que me han entrado unas ganas increibles....

Y ojalá algún día cuando en este país se celebre un evento de ese calado internacional, tengamos una mascota a la altura del gran Naranjito. Propongo una Nectarina.