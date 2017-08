La pieza informativa con la que el 26 de agosto de 2017 TVE ilustró en su Telediario la ratonera separatista montada por Colau y las CUP podría haber tenido el 'Imagine' de John Lennon y Yoko Ono como música de fondo.Lo que la TVE de Gundín ocultó de la manifestación de Barcelona: "¡Fuera, fuera españoles!"

"El grito unánime que ha resonado en la Ciudad Condal ha sido claro, No tinc por (No tengo miedo), que ha sido el lema bajo el cual se ha convocado esta manifestación contra el terrorismo", dice la reportera en off. Imágenes de concordia y unidad. Todo gracias al esfuerzo de ese genio de la realidad paralela que es José Antonio Gundín.La TVE de Gundín se acojona ante los separatistas: maquilla los pitos y oculta las pancartas contra España

Basta echar un vistazo a Twitter para ver cómo pacíficos separatistas rompían carteles en castellano, insultaban a los que portaban banderas españolas y colocaban a un amigo del etarra Otegi cerca del rey culpándole del atentado.La última de Gundín en TVE: cuela una manifestación de musulmanes... de 2015

Nada de esto no quiso contar el director de Informativos de TVE, más ocupado en rotular "musulmana" a una activista --no vaya a ser que le acusen de islamófobo-- que en mostrar lo que realmente estaba sucediendo. Las instrucciones que recibió de Moncloa fueron explícitas: "unidad, unidad y unidad. Ya nos ocuperamos nosotros de culpar a Colau y la ANC..."

¿BOKO HARAM ES BUDISTA?

Los terroristas de Boko Haram utilizaron 83 niños bomba y TVE lo cuenta sin mencionar al islamismo.

La agencia de la ONU afirma que 83 menores han sido utilizados para cometer atentados en lo que va de año, que estos cada vez son más pequeños y, que la mayoría de los casos, son niñas. En las piezas informativas que dedica TVE a las matanzas de Boko Haram apenas se hace referencia a su raíz islamista.

Le define como "filial del Estado Islámico", sin mencionar que por qué matan y por qué utilizan niñas de ideología cristiana como las de Chibok. Cuento menos se señale a los islamistas, tanto mejor.