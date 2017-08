¿Sabes cuál es la cláusula más chusca que exige los presentadores de Telecinco?

Mediaset ha desvelado una de las cláusulas más peculiares que los presentadores de Telecinco exigen en sus contratos.

Lejos de estrambóticas condiciones, los rostros piden que los programas no se emitan imágenes del pasado "porque el tiempo pasa para todos".

El blog Que no salga de aquí de Telecinco ha charlado con Mario Rodrígez, director general corporativo y responsable de asesoría jurídica del grupo. Sus tareas son negociar los contratos con las productoras y los distribuidores de derechos:

"Si no hay contrato, no hay derechos y no hay imágenes".