Los presentadores de Telecinco y la curiosa cláusula que imponen en sus contratos

Mediaset ha desvelado una de las cláusulas más peculiares que los presentadores de Telecinco exigen en sus contratos. Lejos de estrambóticas condiciones, los rostros piden que los programas no se emitan imágenes del pasado "porque el tiempo pasa para todos".

El blog Que no salga de aquí de Telecinco ha charlado con Mario Rodrígez, director general corporativo y responsable de asesoría jurídica del grupo. Sus tareas son negociar los contratos con las productoras y los distribuidores de derechos: "Si no hay contrato, no hay derechos y no hay imágenes", según recoge Ecoteuve.--La curiosa cláusula que imponen los presentadores en sus contratos al fichar por Telecinco--.

Pero además de las anteriormente mencionadas, la labor más importante es gestionar los contratos con los presentadores, quienes exigen una cláusula muy llamativa que impide mostrar imágenes antiguas.

Lo explica así: "Los artistas viven de su imagen. Una clausula que sí es habitual en este tipo de contratos es aquella que limita la posibilidad de emitir los programas durante un plazo en el tiempo para que los propios artistas no vean como su imagen de hace años se pueda volver a ver en la televisión porque el tiempo pasa para todos y el contraste es evidente".