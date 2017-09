Berta Collado: "Si solo ves tetas, no me des el trabajo"

Berta Collado vive un momento dulce a nivel laboral después de que La Uno confiara en ella para sustituir a Inés Ballester durante el verano al frente de Amigas y conocidas. Ha madurado la eblla mucho desde que dejó Sé lo que hicisteis.

Tanto que hay cosas que hizo durante su trayectoria que ahora no haría. En una entrevista para LOC, parece que ahora se arrepiente de los posados que hizo desnuda para algunas revistas:

"En este momento de mi vida, a los 38 años, posiblemente no las haría, ya que a lo mejor hay alguien que no lo entendería".

"Nosotras mismas nos estigmatizamos. Tener buen físico es una putada. Sobre todo porque puede ser una balsa de prejuicios. Si te viene un idiota que lo único que hace es mirarte de arriba a abajo... pues mira, si sólo ves tetas, no me des trabajo".

En cuanto a la exposición pública de trabajos como el suyo, lo tiene claro:

"La clave está en no exponerse y conseguir que tu vida no interese es una carrera de fondo que empieza por no contar a todo el mundo qué desayuno, dónde vivo, con quién estoy o si voy bien de vientre".