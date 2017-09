Rosa Díez destroza en medio minuto al podemita de Público que justificó el aquelarre separatista en la manifestación por el atentado en Barcelona

Alejandro López de Miguel se llevó una buena ración de hostias nada consagradas en su aparición la noche del 1 de septiembre de 2017 en 'Al Día, el Debate' (13TV). Quiso justificar la presencia de esteladas en la manifestación en memoria de los fallecidos por el atentado yihadista de Barcelona y acabó destrozado por la expresidente y fundadora de UPYD, Rosa Díez.

La política vasca criticó en el programa dirigido y presentado por Carlos Cuesta la politización que se hizo de la manifestación del 26 de agosto de 2017 que recorrió las calles de Barcelona:

No fue verdaderamente una manifestación para honrar a las víctimas, sino para hacer un discurso separatista-independentista indecente. No porque insultaran ya al Rey, que a mí me parece mal que le insulten, al igual que al presidente del Gobierno. Aquí lo insultante es que insultaron a las víctimas, lo indecente es que fue una manifestación en la que perdieron la humanidad y las víctimas pasaron a un plano donde allí no pintaban nada. La manifestación no fue por las víctimas, no hubo presencia internacional, fue un alarde de independentismo y fue indecente desde el punto de vista de las víctimas.