¿Tienes mono de 'Juego de Tronos'? HBO te ofrece un regalo inesperado

La séptima temporada de ‘Juego de tronos' ha llegado a su fin y los miles de fans de la exitosa serie de HBO ya se muerden las uñas pensando en qué pasara en la octava entrega, aunque, es muy problable, que estos nuevos episodios no vean la luz hasta 2019.

Sin embargo, tal y como cuenta ABC, la plataforma ha querido hacernos la espera un poco menos dura presentando un nuevo programa basado en la serie.

'The Game Revealed' constará de siete capítulos, que se estrenarán cada lunes a partir de este 4 de septiembre de 2017, en los que se explicarán todos los detalles detrás de las cámaras de esta temporada. Estos capítulos estarán disponibles en HBO Now, HBO Go, HBO On Demand y otras plataformas afiliadas a la productora, tal y como recoge Deadline.

Estos nuevos capítulos ofrecerán entrevistas con el reparto y el equipo de 'Juego de tronos', en una propuesta que promete dar "nueva información" sobre algunos de los momentos más importantes de la temporada que comenzó con la llegada de Daenerys Targaryen a Poniente y que concluyó con una 'caída' inesperada.