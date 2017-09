Xavier Sardá coge por la solapa al pro 'Pablenin' Domènech y destroza la estrategia de Podemos contra Rajoy

No se lo esperaba Xavier Domènech y acabó despellejado ante una corta, pero contundente intervención de su tocayo, Xavier Sardá, en 'La Sexta Noche' (laSexta) del 2 de septiembre de 2017.

El hombre de confianza de Pablo Iglesias en Cataluña, miembro de una de las confluencias de Podemos, En Comú Podem, quiso defender la necesidad de hacer comparecer una y otra vez en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el 'caso Gürtel' y se llevó una buena sobada por parte de Sardá quien, además, le soltó un zasca de los que crean afición.

Decía el podemita que:

Cuando tú tienes que comparecer 52 veces parece que tienes un problema, que es que no convences a nadie. Rajoy tenía la obligación reglamentaria y democrática de contestar a las preguntas, cosa que no hizo. ¿Por qué se pidió esa comparecencia a Rajoy? Porque hay una contradicción evidente por dos motivos. Cuando él va a un juicio y dice que no sabe nada de las cuentas del PP y después hay un vídeo donde demuestra que lo sabe todo. O mintió o es un irresponsable.