Inda y Ana Rosa machacan al criado europeo de Kim Jong-Un: "¡Defiendes a un orondo repugnante y asesino brutal!"

Alejandro Cao de Benós, esa especie de embajador de Corea del Norte en Occidente que es catalán y que se convierte en algo así como la extensión de Kim Jong-Un en España, la volvió a liar este 4 de septiembre de 2017 en una televisión española, en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco. Cao de Benós la vuelve a liar en Antena3 insultando a Jalis de la Serna:

Corea del Norte no ha lanzado ninguna bomba de hidrógeno. Ha hecho una prueba subterránea de baja intensidad. Y muchas potencias lo hacen regularmente.

No tiene que haber motivos para el miedo, esperemos que esto sea como la Guerra Fría. Son armas estratégicas que impiden que se llegue a unaguerra total. En el futuro veremos una distensión y una negociación.

Ante afirmaciones de este tipo, los periodistas participantes de la mesa de Ana Rosa saltaron al cuello del entrevistado por videoconferencia, como el caso de Israel López, uno de los reporteros que incluso visitó el país de Kim Jon-Un, o la propia presentadora. Sin embargo, Cao de Benós se defendía beligerante. El paranoico tirano de Corea del Norte afirma haber probado 'con éxito' una bomba H:

Cao de Benós: No es verdad lo que estás comentando, te estás contradiciendo. Estados Unidos tiene miles de bombas de hidrógeno que no han trascendido. Usted no controla lo que hace Trump con sus bombas nucleares.

Ana Rosa: Hombre, Alejandro, ¡de momento no ha lanzado ninguna!

Cao de Benós: ¿Cómo que no ha lanzado ninguna?

Ana Rosa: ¡Es que es muy peligroso en manos de una persona tan poco equilibrada el poder nuclear!

Cao de Benós: Perdón, lo que sí es peligroso es quien utilizó las bombas de Nagasaki e Hiroshima.

Ana Rosa: O sea, que hay bombas atómicas buenas y bombas malas...