Burlas a Pilar Rahola por decir que "España no podría sobrevivir si Cataluña no fuera miembro de la Unión Europea"

Por un momento un espectador despistado podría haber pensado que era 'El Club de la Comedia' pero no, era 'Mad In Spain' en Telecino con una Pilar Rahola haciendo reír a carcajadas al personal. Atenti con la frase: "España no podría sobrevivir si Cataluña no formase parte de la Unión Europea". El público no pudo contener la risa.

Si Cataluña se convirtiera en un estado independiente, ¿podría seguir formando parte de la Unión Europea? Javier Nart opinó que "evidentemente no" pero llegó Pilarica Rahola, la ex diputada de ERC, para poner todo patas arriba:

"Los catalanes estamos convencidos que la UE nos va a aceptar por varios motivos. El primero es que el euro no se puede permitir que más de 7.000 multinacionales que hay en Cataluña y 8 millones de personas estén fuera de la moneda. En segundo lugar, no podemos olvidar que la economía española y catalana están muy relacionadas y todos los productos que se exportan de España a Europa pasan por Cataluña. Si Cataluña estuviera fuera de la Unión se dificultaría con aranceles la venta de esa mercancía. A nadie le interesa que los catalanes no estuviéramos en la Unión Europea"

Rahola argumenta que una Cataluña independiente fuera de la UE "es impensable proque somos fundadores y consumidores natos de la UE". Lo que se le olvida es que si Cataluña disfruta de los beneficios de un mercado común es por su pertenencia a España, porque es la nación española la que es miembro de la Unión Europea, no Cataluña.