¡Virgen santa! Espinar pide una entrevista a la carta y Cristina Pardo lo manda a tomar viento a 'La Tuerka'

Ni era la primera vez ni será la última, pero este 5 de septiembre de 2017 sí se dio la trifulca más larga entre Cristina Pardo y el podemita Ramón Espinar, enrocados ambos en sus papeles de presentadora incisiva y de político a la defensiva, hasta tal punto que 'Al Rojo Vivo' se convirtió en un patio de colegio con un 'y tú más' que duró más de 15 minutos. Cristina Pardo le mete un zasca a Espinar por no querer hablar sobre Zapata: "Siempre se queja usted de los temas".



Al final, todo en el orden de siempre, Espinar queriendo que le pregunten lo que él quiere responder y Pardo mandándole a 'La Tuerka' a ello. El 'zasca' de Cristina Pardo al quejoso Espinar: "El próximo día te vas a La Tuerka".



Espinar: Yo no soy catalán, no tiene sentido que te diga si iría o no a votar.

Pardo: ¿Pero entonces de qué puede opinar? Solo de Madrid? Porque usted opina de muchas cosas que no le invitan.

Espinar: ¿Pero de verdad que vamos a estar en esta partida de ping pong todo el rato?

Pardo: Sí porque me parece el tema político más importante y delicado y me llama la atención que usted no tenga opinión.

Espinar: Es una cosa que no quiero hacer y la trato de decir con simpatía, no me vas a pillar en una contradicción con mis compañeros.

Pardo: Le pillo en que no me quiere responder.

Espinar: Tú me puedes preguntar lo que tú quieras, ¡pero te voy a responder lo que yo quiero!

Pardo: Que es nada...