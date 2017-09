El colosal ajuste de cuentas de Mamen Mendizábal con el excupero Antonio Baños por señalar a Évole

Mamen Mendizábal contó con el exlíder de la CUP, Antonio Baños -que renunció a su escaño en el Parlament- como entrevistado en el programa 'Más vale tarde' de laSexta en este traumático 6 de septiembre de 2017 en Cataluña, y le metió un soberano repaso ajustando cuentas por haber señalado a Jordi Évole.

No fue el propio Antonio Baños, sino la organización independentista de la que es portavoz, Súmate, la que puso un par de mensajes en Twitter criticando al periodista de laSexta por ser "equidistante" con el procès.

A Baños, ante el rapapolvo de Mendizábal, no le quedó más remedio que pedir perdón, señalar lo inadmisible del caso, y limitarse a excusarse diciendo que a ellos también les han insultado mucho durante varios años:

Antonio Baños: Ese tuit lo retiramos y pedimos disculpas. Ya está. Todo el mundo se equivoca.

Mamen Mendizábal: ¿De verdad, Baños, ya está? ¿sí? ¿No le ve el peligro a señalar a un periodista, a un personaje público, poner un cartel, poner ‘se busca' a un compañero que hace un trabajo? ¿No le parece peligroso? ¿Ya está?

Antonio Baños: A mí muchos compañeros periodistas llevan cinco años llamándome nazi, totalitario y todo tipo de cosas y entiendo que forma parte del debate público. Si me tuviera que tirar de los pelos de todo lo que me han dicho a mí no acabaríamos... Este tuit lo retiramos, esto pasa... Vosotros seguro que alguna vez os habéis equivocado de vídeo o de titular. Lo importante es que se pide disculpas.

Mamen Mendizábal: No me parece que estén en planos paralelos equivocarnos de vídeo o de titular con señalar a alguien como equidistante y entonces no apto para el independentismo.

Antonio Baños: Pero si equilibramos la balanza, por favor mirad lo que nos han dicho a nosotros estos cinco años.

Mamen Mendizábal: En una democracia señalar a alguien por sus ideas entra dentro de lo peligroso e inaceptable.

Antonio Baños: Estamos de acuerdo, es inadmisible. Nos lo tenemos que hacer mirar porque llevamos siete años no solamente señalando sino acusando, insultando y diciendo cosas gruesas unos de otros y esto no va a ningún sitio. Esto es democrático y pacífico, y no creo que estemos en ese panorama que alguna prensa dice de ruptura y guerra.