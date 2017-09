Cristina Pardo se descojona de un diputado de la CUP que convierte 'Al Rojo Vivo' en 'El Club de la Comedia' con sus ridículos argumentos separatistas

El diputado de la CUP Benet Salellas apareció por el plató de 'Al rojo vivo' y con sus argumentos convirtió aquello en algo más parecido a 'El Club de la Comedia'---Mariano Rajoy: "Por más que se pretenda imponer de forma chapucera, no habrá referéndum en Cataluña"-.

Las dantescas argumentaciones del susodicho (aquel, recuerden, que se encargó de la defensa de los 11 terroristas que intentaron atentar en el Metro de Barcelona en 2008) acabaron provocando las risas de la presentadora, Cristina Pardo, que apenas pudo reprimirlas, y las carcajadas indisimuladas de algunos de los tertulianos--Protegen a los asesinos, no a la víctimas: diputados de Barcelona en Comú y de las CUP defendieron a terroristas--.

Rajoy se pone tajante contra el asalto a la democracia de los frenéticos independentistas

Cristina Pardo: ¿Y por qué? Si usted interpreta la ley de forma dialéctica no tendría por qué pagarlos...

Salellas: Porque me parece justo. Gracias a los impuestos hay sanidad, educación...

Pardo: Pero usted decide que ley es lógica y la que no. Imagínese si cada uno de nosotros hiciera eso

Salellas: Pero a mi eso me parece muy bonito (carcajadas en el plató). Que la gente se organice para cambiar las leyes que no le gustan me parece fantástico...

(más risas)

Pardo: Pero no decidimos cambiar las leyes, sino estamos hablando de qué ley me parece lógica y cual no. Imagínese que cada uno de nosotros hiciera eso. ¿No sería la ley de la selva?

Salellas: Lo que me parece es que usted está simplificando y caricaturizando mis argumentos