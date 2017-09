El micrófono abierto que ha traicionado a Helena Resano en 'La Sexta' Noticias

Ha ocurrido durante el informativo del mediodía de este miércoles 6 de septiembre de 2017, y en Twitter alguno que otro se ha cebado de lo lindo.

Helena Resano se dejó el micrófono abierto en televisión, cuando la presentadora conectaba en directo desde La Sexta Noticias con La Moncloa para escuchar las palabras de Soraya Sáenz de Santa María.

La vicepresidenta del gobierno comparecía para desvelar su posición frente a la sesión que se celebra estos días en el Parlament para el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre, cuando se coló la voz de Resano. "¿Puedo hablar contigo? ¿Le doy paso a Esther con esto?", decía la periodista manifestando su enfado.

Noooo, no me enfado, muy pocas veces. Y menos con Esther. https://t.co/3rz2Nn5MbR — Helena Resano (@helenaresano) 6 de septiembre de 2017

Según 'Ecoteuve', Este hecho no pasó desapercibido por los espectadores de La Sexta y dejaron constancia de ello en las redes: "Madre mía, Helena Resano, no te enfades con Esther. O cierra el micro", le escribía un usuario a través de Twitter. "Noooo, no me enfado, muy pocas veces. Y menos con Esther", le explicaba la presentadora antes de agradecer a otro espectador el reconocimiento por la efectividad de su informativo ante la actualidad del día.