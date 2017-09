Este inocente beso en la boca de Lolita y su hija desata todo tipo de sucios comentarios en las redes

La actriz y su hija compartieron con todos sus seguidores un momento muy íntimo que no ha gustado a todos por igual. Vestidas de andar por casa y en la cocina con un sofrito en el fuego, madre e hija se besan en la boca, un gesto que mientras unos califican de "el amor más puro", otros creen "asqueroso", según recoge Informalia.--Lolita y su hija se besan en la boca y desatan la polémica: "Asquerosas"--.

"Yo no beso a mi hija en la boca. Que fea foto. Asquerosa", "Amor de lesbiana", "Lo que hacen por likes. Grima", "Lesbianismo", "Parecen lesbianas", "Que asquerosa.Eso es incesto", "No hay necesidad de esas cosas", "Hay que ascoo. Uno puede amar mucho a la madre pero no tampoco pa chuparle trompa. Que foto tan fea", "Que asco este beso de lengua. Totalmente innecesario" son algunos de los comentarios que ha recibido la imagen compartida por Lolita (59) y Elena Furiase (29).