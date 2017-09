Pérez y Naranjo se comen con patatas a Talegón por la desfachatez de decir que el golpe en el Parlamento catalán fue democrático

Se ha cubierto de 'gloria' por no utilizar una palabra escatológica a estas horas de la mañana del 7 de septiembre de 2017.

El caso es que la socialista Beatriz Talegón decidió lanzarse la noche del 6 de septiembre de 2017 en 'Al Día. El Debate' (13TV) por el tobogán de la demagogia tildando de democracia lo acontecido en el Parlamento catalán dando carta blanca a la consulta ilegal del próximo 1 de octubre de 2017.

Talegón, frente a las opiniones del resto de la mesa, de Noelia Martínez, Antonio Naranjo y Alfonso Merlos, que entendían que lo sucedido en el hemiciclo catalán fue un golpe a la legalidad, se mantuvo en sus trece de decir que aquello era democrático porque los votantes catalanes así lo habían querido:

Estoy en contra de que a esto se le considere un esperpento, es democracia. A ver, eso que estamos viendo ahora mismo por la televisión es un parlamento. Esas personas están ahí y han sido votadas para que pasara precisamente lo que ha pasado hoy. Para que cada uno defendiera los intereses de las personas a las que representa.

José Luis Pérez, presentador y moderador del debate, trataba de recordarle un dato esencial a la política:

A esas personas que se ven ahí, las que se quedan, no las que se van, el secretario, que es el que está capacitado para saber lo que es legal y lo que no, ha dicho que eso no lo firmaba.

Talegón interrumpía:

Es que eso que estás diciendo no es cierto y me encanta que lo saques porque hay que explicarlo. Somos un medio de comunicación y lo que tenemos que dar es información veraz. El secretario no ha firmado la orden de esta propuesta de ley, de esta iniciativa legislativa fuera publicada en el Boletín Oficial a instancias de la propia Mesa. La propia Carmen Forcadell y los otros tres compañeros de la mesa le han dicho tú, como funcionario, mejor apartate y no te metas en este fregado.

Pérez no estaba de acuerdo:

Aclara, Beatriz, que esa el la versión de Carmen Forcadell porque lo que está en los papeles no es lo mismo. A ver, no cambies el orden de las cosas. Al secretario no hay nadie que le diga lo que tiene que firmar o no firmar. Es justo al revés. Es el secretario el que decide lo que se puede y no se puede firmar.

Antonio Naranjo reclamaba elevar el nivel del debate:

Aunque el secretario del Parlament hubiese firmado todo lo que ha dicho Carmen Forcadell, seguiría siendo igual de ilegal, de ilegítimo y de antidemocrático. Me parece sorprendente que no entendamos que en el viaje de ser elegido, que es lo que Beatriz decía que era muy democrático, va incorporado el ser elegido para una serie de cosas y creo que se explica mejor si lo sacamos de la polémica.

Y precisaba: