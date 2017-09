Albiol se encara con el matón de Joan Tardá por atreverse a negar que el militante que amenazó de muerte al del PP no es de ERC

Xavier García Albiol ha tenido la oportunidad de cantarle las verdaderas del barquero a uno de los jefazos de Esquerra Republicana de Catalula, Joan Tarda, a cuenta de las amenazas de muerte recibidas el 7 de septiembre de 2017--Separatismo asesino: un ultra de la ERC amenaza de muerte a García Albiol--.

El líder del PP en Cataluña denunció que un militante de ERC había publicado una foto suya simulando un tiro en la cabeza--García Albiol manda un recadito al argentino Pisarello que destapa su mezquina condición--.

Este 8 de septiembre de 2017 ambos 'se han visto las caras' (con el republicano en el plató de 'Al rojo vivo' y el popular en conexión desde Barcelona con Antonio García Ferreras) en una tensa conversación donde Tardá ha intentado lanzar balones fuera al incidir que el amenazador no es de su partido--García Albiol deja al jefe de los Mossos como un trapacero de pacotilla--.

Albiol: Decir que son cosas de crios es un tremendo error. Nosotros no hemos hecho banderas de este tema. Hablo de ello porque Cristina me ha preguntado. Lo que sí hemos hecho es actuar para acabar con estos comportamientos, que alguien se dedique a amenazar de muerte. Sería enriquecedor que el partido político en el que milita este joven de 16 años, Esquerra, estuviera a la altura de las circunstancias.

Tardá: Repito, no es militante de ERC, es un chaval de 16 años, y...

Albiol: A ver Tardá, a ver si es que yo me he vuelto tonto, déjame hablar...

Tardá: ¿el señor Maroto cuantos años tiene? ¿16? Y el otro día mezclaba la bandera estelada con la bandera del ISIS. Y él es un hombre adulto.

Albiol: Maroto que yo sepa no se dedica a hacer tuits amenazando de muerte a nadie. Si dices que no es militante de Esquerra estás intentando engañar, es militante de las juventudes de ERC. Menos excusas e intentar sacarse la responsabilidad. Hay que estar a la altura de las circunstancias y no mentir.