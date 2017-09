Grotesca actuación del insolente Rufián que prefiere que le troleen en Twitter a saberse la ley catalana

No tuvo suficiente este 7 de septiembre de 2017 el independentista más bufonesco de todos, Gabriel Rufián, con que le revolcaran en una televisión por sus incoherencias y tontadas varias, que se prestó a dos cadenas.

Después de que Esther Palomera le metiera una buena bronca en Cuatro por sus insolencias rupturistas, apareció por la tarde en 'Más Vale Tarde' de laSexta donde le volvió a pasar algo parecido con Mamen Mendizábal. Esther Palomera deja hecho unos zorros al separatista y arrogante Rufián :

No daba crédito la presentadora a esa respuesta sobre cómo cree Rufián que una ficticia Cataluña independiente controlaría el territorio aéreo o expulsaría al ejército español de sus zonas, de modo que se puso en plan profesora motivada con el alumno menos aventajado:

Mamen Mendizábal: Lejos de troleos y de bromas de Twitter, esto es un asunto serio. Saber cómo van a sacar a las fuerzas del Estado de Cataluña debería estar sobre la mesa y deberíamos tener algo de información sobre esto.

Rufián: Sí, a mí me encantaría saber un montón de cosas, pero la pregunta es cómo evitará según quién que el pueblo de Cataluña vote y no hablar tanto de ejércitos, que importa mucho más en los platós de Madrid que otra cosa. Pero si ustedes quieren seguir hablando de ejércitos, pues allá ustedes.

Mamen Mendizábal: A mí el ejército tampoco me interesa especialmente, pero sí la Ley de Transitoriedad que se aprueba hoy en el Parlament y habla de esto porque diseña un nuevo marco. No me lo he inventado yo.

Rufián: No lo parece, ya, ya. Espero que esto no escandalice a nadie pero no sé qué tiene que ver con el ejército español. Pero si alguien quiere hacer un vídeo con esto...

Mamen Mendizábal: ¡Porque la Ley de Transitoriedad contempla la expulsión del ejército español!

Rufián: Yo repito, podemos estar así toda la tarde, me parece una anécdota. Esto es una pregunta previsible. No tengo ni idea, estoy convencido de que lo sabremos.