Javier Ruiz estalla ante la indefinición del chavista Monedero para decir si apoya o no la consulta del 1-O

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha querido evitar mojarse sobre la legalidad o no de la consulta del próximo 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

El podemita, que intervenía este 8 de septiembre de 2017 en una de las teles amigas, en 'Las Mañanas de Cuatro', quiso serpentear ante la pregunta de Javier Ruiz sobre qué debería de hacerse en la fecha de marras y más en concreto en el caso de la ciudad de Barcelona.

Monedero trataba de salir por la tangente:

La verdad es que es una situación muy complicada. Yo lo que creo es que tiene que cumplir la ley y no poner a ningún tipo de funcionario en la tesitura de pensar que se está jugando su puesto de trabajo por incumplir la ley. En segundo lugar, creo que es muy importante situarse en el debate. Tiene que saberse que el derecho a decidir va a aplicarse tarde o temprano. En tercer lugar, el Ayuntamiento de Barcelona tiene que saber que este no es un referéndum que realmente merezca ese nombre, sino que es una consulta. Y ante esa consulta tampoco tienes porque impedir que tenga lugar.

Y ojo al argumento-solución del cofundador de Podemos:

Javier Ruiz, alucinado con la exposición de Monedero, le exigía que se definiera:

Pero Juan Carlos, hay que poner las urnas o no ponerlas. No hay más alternativas. ¿Qué hace Ada Colau? ¿Pone las urnas o no las pone?