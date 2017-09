Juan y Medio corta la falda de su compañera de Canal Sur en directo y se monta la mundial

Juan y Medio se ha convertido en el centro de todos los ataques en redes sociales, con los de Podemos desbocados y los tarados de la red exigiendo su cabeza, con la acusación de que es un 'machista reclacitrante' en su programa de Canal Sur.

Lo que empezó como una broma con su compañera Eva Ruiz, terminó en toda una 'persecución' por el plató de La tarde, aquí y ahora con el presentador cortándole el vestido hasta la cintura a pesar de su continua negativa.

Eva Ruiz es copresentadora del programa La tarde aquí y ahora, de la cadena pública Canal Sur, junto a Juan y Medio.

En la emisión del 4 de septiembre, dos miembros del equipo del programa intervinieron para detener al presentador, que estaba cortando con unas tijeras la falda de Ruiz.

Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, ha publicado el vídeo del momento en Twitter este 8 de septiembre de 2017 y sus huestes se han subido al carro inmediatamente.

En el vídeo puede verse cómo Juan y Medio comienza a cortarle un lateral del vestido a Ruiz y, cuando esta se resiste, el presentador comienza a cortar por otro lado.

Ella le grita "¡para!", pero Juan y Medio no se detiene hasta que un miembro del equipo del programa le frena.

Mientras, otra compañera tapa a Ruiz, cuya falda ha quedado destrozada. El cámara la sigue grabando, y ella le grita:

Tres horas después de que Rodríguez publicara el vídeo, el programa ha pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter, asegurando que se trataba de "un cruce de bromas entre ambos presentadores".

Durante todo el programa de ese día -que puede verse al completo en la web de Canal Sur-, Eva Ruiz bromeaba con que, por contrato, Juan y Medio tendría que bailar en la nueva temporada, a la que Juan y Medio se acababa de incorporar.

Este se negó en varias ocasiones y, finalmente, Ruiz apareció con unos pantalones del presentador en la mano.

"O bailas, o te los corto", le dijo su compañera. Ante la nueva negativa de Juan y Medio, esta corta un trozo de los pantalones, y es cuando el humorista se decide por cortarle el vestido.

El presentador vuelve a su sitio una vez que ella ha abandonado el plató con el vestido destrozado, y dice: "¿Qué pasa, que sólo puede cortar ella"?. Y añade: "Ella ha tenido un detalle y yo lo sabía desde el principio: este no es mi pantalón, es otro".

Las bromas al respecto de Juan y Medio

Tras este programa del lunes, Juan y Medio ha hecho varias bromas al respecto, y delante de Eva Ruiz. Al día siguiente, 5 de septiembre, cuando esta le recuerda que tiene que bailar, el humorista le responde:

"¿Es que no escarmentaste ayer?".

El día 6 ocurría de nuevo: durante la tertulia, la copresentadora afirmó tener calor.

Él le responde:

"Yo no tengo ninguna tijera a mano, así que no te puedo ayudar, y menos después de la que me han... Se han puesto la madre superiora y la segunda...".