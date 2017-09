Si creíamos que lo sabíamos todo sobre Pipi Estrada, estábamos muy equivocados. El periodista es toda una caja de sorpresas y este jueves sorprendió en El Chiringuito con una confesión que no esperaba nadie, ni siquiera él mismo.

Pedrerol preguntaba a sus colaboradores dónde debería jugar el Barça en el caso de que Cataluña se independizara cuando el periodista soltó la bomba, según reocge Ecoeuve.--Pipi Estrada desvela sin querer en 'El Chiringuito' que tiene un nieto catalán: "No sé por qué lo he soltado"--.

comenzó diciendo Pipi.

añadió antes de soltar por error la noticia.

dijo dejando perplejos a sus compañeros. "¿Yo no soy, eh?", bromeó Quim Doménech.

Pues sí. Y mi nuera es independentista. Y perfecto, no pasa nada,

dijo Pipi antes de que Pedrerol le preguntara más detalles.

Quim va a cumplir dos años y no veas cómo le pega a la pelota. Son culés así que acabará en el Barça seguro,

explicó el tertuliano.

Paco García Caridad quiso subrayar que esto era una información que el periodista nunca había contado en televisión:

La noticia no es que tengas una nuera independentista, la noticia es que eres abuelo

dijo provocando las risas del resto de colaboradores.

Lo tenía muy callado. No sé por qué he soltado esto. Vine con toda la noticia de la independencia... y me ha salido,