¿Sabes qué piensa Josep Pedrerol sobre el referéndum de independencia de Cataluña?

El programa de Mega realizó un nuevo 'Chirinjuicio' en el cual todos sus colaboradores debían mojarse y decir qué liga de fútbol debería jugar el Barça en el caso de que Cataluña lograra independizarse: la española, la catalana o la francesa.

Y en el momento en el que le tocó a Pedrerol emitir su voto -la liga catalana-, el presentador desveló su posición frente a todo lo que está ocurriendo en su comunidad autónoma. "Yo soy catalán y quiero que Cataluña siga en España y en Europa y que el Barça siga jugando por tanto la liga española y la Champions", comenzó explicando, según recoge Ecoteuve.--Josep Pedrerol confiesa en 'El Chiringuito' su posición en el referéndum de independencia de Cataluña--.

No obstante, el presentador aseguró que en el caso de que que se produjera la independencia,

y aunque me fastidie mucho, deberían asumir que su liga es la catalana.

Acto seguido, Pedrerol confesó qué hará el 1 de octubre si se produce finalmente el plebiscito.

Si hay referéndum yo no voy a votar, siendo catalán no me interesa este referéndum,