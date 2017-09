Buenafuente : "O me encerraba en una habitación con un rifle o me enamoraba más de mi profesión"

El presentador catalán va camino de cumplir dos años en la cadena de Movistar+, la primera que le ha convencido para producir su programa desde Madrid, una decisión que se produjo en medio de una crisis económica que también se ha cebado con el sector audiovisual. Él lo ha vivido al frente de la productora El Terrat.

Es emocionante ver cómo tu propio trabajo te saca adelante. Si hubiera tenido una crisis fabricando algo que no me gustara, sería el mas desgraciado del mundo, pero como la tuve con lo mío, lo vi claro y me dije: 'O me encierro en mi habitación con un rifle o me enamoro más de mi trabajo,

recuerda en un encuentro con los medios, en el FesTVal de Vitoria, según recoge Ecoteuve.-- Así salió Buenafuente de la crisis: "O me encerraba en una habitación con un rifle o me enamoraba más de mi profesión"--.

Y así lo hice, me enamoré más de mi trabajo, me arremangué y me vine a Madrid. Estamos vivos, luchando y dando la cara con algo que nos gusta hacer.

En la capital leva dos años y su idea es continuar así.

Me gusta mucho y es una de las grandes decisiones que he tomado. Yo producía siempre desde Barcelona, tenía esa necesidad, pero fue un acierto

llevar el programa a Madrid.

Hay buen rollo, buenos contactos y está siendo fabuloso.

La "casualidad" ha hecho que la nueva temporada de Late Motiv arranque un 11 de septiembre, fecha marcada en rojo en Cataluña por la Diada. Su tierra, de hecho, ha marcado la actualidad de todo el verano. "En algún momento me hubiera gustado volver de vacaciones" para comentar lo que estaba pasando, "pero se me pasaba rápido. No hay que ser acaparador", bromea.

Para el nuevo curso, Buenafuente ha fichado a Quique Peinado, Raúl Cimas y Olga Hueso como nuevos colaboradores. José Luis Cuerda y Coque Malla serán los primeros invitados de un nuevo curso en el que el presentador volverá a intentar sentar en su plató a algunos de los rostros más importantes de las otras cadenas, a pesar de las dificultades con las que se encuentra.