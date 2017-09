El buen ojo de Oriol Junqueras con Ana Pastor: "Es irrelevante si me inhabilitan o no"

Ha comparecido este domingo 10 de septiembre de 2017 en el programa 'El Objetivo' de LaSexta para ser entrevistado por la periodista Ana Pastor. Y el titubeante vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, lo ha dejado claro:

"Yo soy independentista y republicano de toda la vida y para mí es una cuestión relevante. Después de muchos años de trabajar, de intentarlo y de convencer a mucha gente, hay una mayoría muy amplia a favor de votar. No desaprovecharemos la oportunidad de poner el futuro en manos de los ciudadanos".

Con su discurso habitual, ha agregado tan pancho que

"hay policías que ahora persiguen papeletas, posiblemente sería mejor que persiguieran alguna otra cosa. Lo importante es dedicar los esfuerzos a aquello que merecen ser dedicados".

"El 1 de octubre habrá urnas para que los ciudadanos puedan votar, votarán y decidirán su futuro. Estamos trabajando para que se abran los colegios con toda normalidad, aunque algunos pongan dificultades porque les presionan y amenazan", argumentó.

"España espero que sea una democracia y estoy convencido de que tiene una oportunidad para serlo mucho más si en Cataluña los ciudadanos tienen derecho a decidir", reflexionó.

"Es irrelevante si me inhabilitan o no. Lo que haré es cumplir el mandato de los ciudadanos y cumpliremos con lo que dice el derecho internacional. En Cataluña está en vigor todo el paquete legislativo y el derecho internacional nos reconoce la autodeterminación; sigue en vigor el estatuto, pero no se puede eliminar el derecho internacional", aseguró.