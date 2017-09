El tremendo palo del guardia civil que deja KO al golpista Junqueras en directo

Leonardo Lago es un guardia civil de 50 años de Vigo que tuvo la oportunidad poco frecuente de encararse en televisión con uno de los artífices del independentismo catalán.

Oriol Junqueras (ERC) participó este 10 de septiembre de 2017 como entrevistado no solo de Ana Pastor en 'El Objetivo' sino también como diana perfecta para las preguntas de los espectadores. Y como era de esperar, a Junqueras le dieron por todos lados.

La pregunta de este guardia civil fue a bocajarro: "¿Cómo pretende cumplir las leyes catalanas si no cumple las españolas?

Y Junqueras respondió que para el referéndum se acogen al derecho internacional, y para lo demás, se siguen encontrando en el marco que estipula la Constitución Española. Un artista este Junqueras:

"No está tipificada la convocatoria del referéndum como delito ni tipificada en el Código Penal... ¿Cómo va a ser delito aquello que no está tipificado como tal? Nosotros respetamos el conjunto de la normativa y en particular en este caso el derecho a la autodeterminación que está recogido en el derecho internacional. En el resto de cuestiones nosotros nos acogemos al marco legislativo y jurídico vigentes a no ser que sean específicamente cambiados".